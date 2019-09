Gli investigatori sono ancora al lavoro sulle luoghi della sparatoria in Texas

"Le indagini sono in corso, ci sono molte scene del crimine da esaminare. Siamo certi che ha agito da solo. Il motivo del gesto non è ancora noto". Lo afferma il capo della polizia di Odessa, in Texas, Michael Gerke, spazzando il campo da dubbi su un secondo sparatore

"Doveva essere un bel fine settimana lungo" per il Labor Day ma così non è stato, aggiunge. I morti sono sette e hanno un'età compresa fra i 15 e i 57 anni.

"Al momento sembra non ci sia alcun legame con il terrorismo domestico o internazionale", ha affermato l'Fbi che, insieme alle autorità locali, sta indagando sulla sparatoria.

