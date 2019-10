Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi oggi contro la moschea di Bayonne, nel sud-ovest della Francia. Secondo France Info, ci sarebbero due feriti. Fermato il presunto responsabile.

Secondo i media locali, un ingente dispositivo di sicurezza è stato dispiegato intorno alla moschea di Bayonne contro la quale sono stati sparati diversi colpi d'arma da fuoco, in rue Joseph Latxague. Secondo le prime ricostruzioni, i fatti si sono svolti intorno alle 15.15, quando un individuo di circa sessant'anni ha aperto il fuoco sparando per quattro volte contro l'edificio religioso all'interno del quale si trovavano diversi fedeli. Ricoverati d'urgenza in ospedale due anziani signori di 84 e 87 anni rimasti gravemente feriti durante l'agguato. Uno sarebbe stato colpito al collo e l'altro al braccio. Mentre un'auto sarebbe stata data alle fiamme.

Il giornale Sud-Ouest parla anche del ritrovamento di diverse bombole a gas e dice che il presunto assalitore è stato fermato poco dopo a Saint-Martin-de-Seignanx.

