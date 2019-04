La capsula SpaceX Crew Dragon in una foto d'archivio.

Una capsula Crew Dragon, la versione del veicolo spaziale di SpaceX progettata per portare equipaggi in orbita, ha subito una "anomalia" durante una prova dei motori a terra avvenuta ieri a Cape Canaveral, Florida. Lo conferma oggi la società di Elon Musk.

"I test iniziali sono stati completati con successo ma quello finale si è risolto in una anomalia", si legge in un comunicato. L'incidente è stato tenuto sotto controllo e non ci sono stati feriti.

Sui social media sono circolate varie immagini del fumo proveniente dalla capsula. L'incidente potrebbe ritardare il lancio di una missione con astronauti a bordo verso la Iss alla fine di quest'anno.

Dopo la chiusura del programma Space Shuttle nel 2011, gli Usa hanno dovuto affidarsi alla Soyuz russa per mandare in orbita i propri cosmonauti.

Neuer Inhalt Horizontal Line