Le spese per la sicurezza sociale continuano ad aumentare in Svizzera: nel 2017 hanno raggiunto i 175 miliardi di franchi, ovvero il 26,1% del Prodotto interno lordo (Pil).

Lo rileva il terzo rapporto statistico sociale pubblicato oggi, precisando che l'incremento ha riguardato principalmente gli ambiti della vecchiaia e della sanità. Questi due ambiti hanno rappresentato nel 2017 rispettivamente il 42,4% e il 31,7% del totale delle prestazioni sociali.

Le spese relative alla disoccupazione, invece, non presentano una tendenza al rialzo, nonostante il numero sempre maggiore di persone disoccupate ai sensi dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO). Dopo forti progressioni tra il 2001 e il 2003 e tra il 2008 e il 2010 il tasso si è stabilizzato per poi attestarsi al 4,7% nel 2018. La disoccupazione di lunga durata, tendenzialmente in rialzo negli ultimi anni, concerne in particolare i lavoratori più anziani, sottolinea il rapporto.

