Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2018 14.40 13 settembre 2018 - 14:40

Il governo britannico replica al racconto dei due sospetti esecutori del tentato avvelenamento nervino di Serghiei e Yulia Skripal continuando ad accusare la Russia di diffondere "mistificazioni e bugie".

"La polizia e la procura - ribadisce un portavoce - hanno identificato questi uomini come sospetti in relazione all'attacco di Salisbury. E il governo afferma chiaramente che sono ufficiali dell'intelligence militare russa Gru, e che hanno usato un'arma chimica illegale, tossica in modo devastante, nelle strade del nostro Paese".

I due sospettati dalle autorità britanniche di aver tentato di uccidere l'ex spia doppiogiochista e la figlia il 4 marzo in Inghilterra stamani avevano dichiarato alla televisione filo-Cremlino Russia Today che nel giorno dell'avvelenamento a Salisbury si trovavano lì come turisti.

