Questo contenuto è stato pubblicato il 14 marzo 2018 17.18 14 marzo 2018 - 17:18

"Il governo britannico ha scelto lo scontro con la Russia". Così il ministero degli Esteri russo in una nota pubblicata sul sito.

"È evidente che scegliendo i metodi unilaterali e non trasparenti per le indagini di questo incidente le autorità britanniche, una volta di più, hanno lanciato una campagna anti-russa. Naturalmente le nostre misure di risposta non si faranno attendere", aggiunge la nota.

