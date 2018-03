Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 marzo 2018 9.20 09 marzo 2018 - 09:20

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha definito "propaganda pura" e "isteria" le reazioni britanniche legate al caso Serghei Skripal, l'ex spia russa che sarebbe stata avvelenata col nervino mentre si trovava in un ristorante con la figlia in Inghilterra.

"Per ora non abbiamo visto una singola prova, solo servizi in tv di giornalisti che dicono, con aria seria, che ci saranno gravi conseguenze se si tratta della Russia: non è un modo di fare serio", ha detto Lavrov. "Se l'aiuto della Russia è richiesto nelle indagini, prenderemo in considerazione questa possibilità", ha aggiunto Lavrov sottolineando come parallelismo tra il caso Skripal e il caso Litvinenko siano "inappropriati".

