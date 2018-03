Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 marzo 2018 13.39 13 marzo 2018 - 13:39

Il presidente della Duma, Viacheslav Volodin, ritiene che dietro all'avvelenamento dell'ex ufficiale dell'intelligence militare russa (GRU) Serghiei Skripal ci siano le autorità e i servizi speciali britannici.

"Il Parlamento britannico dovrebbe studiare il caso e porre delle domande dure a Theresa May sulla situazione: è evidente che sono coinvolti i servizi segreti e le autorità britanniche", ha detto aggiungendo che la Russia non solo "non ha a che fare" con il caso ma non ha nemmeno "interesse" a una cosa del genere. Così RBK.

