Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2018 8.15 27 settembre 2018 - 08:15

Un veterano della guerra in Cecenia decorato "in una cerimonia segreta" nel 2014 con il titolo di Eroe della Federazione Russa (concesso per decreto dal presidente Vladimir Putin) e in seguito impegnato nei corpi speciali anche in Ucraina.

È il profilo del colonnello Anatoli Vladimirovic Chepiga, 39 anni, ossia l'uomo che secondo rivelazioni diffuse ieri dal sito di giornalismo investigativo Bellingcat si cela dietro l'identità di 'Ruslan Boshirov': uno dei 2 sospetti russi, con 'Alexander Petrov', accusati da Londra del tentato avvelenamento nervino al Novichok compiuto a marzo a Salisbury contro l'ex spia Serghiei Skripal e sua figlia Yulia.

La ricostruzione è in evidenza oggi su tutti i giornali del Regno. In particolare sul Telegraph che ha affiancato Bellingcat nell'inchiesta e aggiunge dettagli su quello che bolla come lo smascheramento delle "bugie di Putin" sui sospetti, indicati da Mosca come civili o turisti. Entrambi, come già sostenuto dal governo britannico, risulterebbero invece ora confermati in veste d'ufficiali del Gru, l'intelligence militare russa.

