Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per un secondo round di sanzioni alla Russia per l'uso di armi chimiche nell'attacco al doppio agente russo Serghiei Skripal e a sua figlia il 4 marzo 2018 in Inghilterra.

Lo scrive Politico citando due dirigenti Usa. L'amministrazione Trump aveva inflitto un primo round di sanzioni lo scorso anno, come richiede una legge del 1991. La stessa legge prevede un bis se non è possibile stabilire che lo Stato in questione ha messo fine all'uso di armi chimiche e l'intelligence Usa non ci è riuscita.

Il provvedimento vieta alle istituzioni finanziarie globali di fare prestiti e fornire altra assistenza alla Russia e proibisce alle banche americane di fare certi prestiti al governo di Mosca.

Trump aveva telefonato ieri al presidente russo Vladimir Putin, ufficialmente per parlare dei roghi boschivi in Siberia e di commercio.

La Russia non è sorpresa dal secondo giro di sanzioni imposte dagli Usa per il caso Skripal, ha detto il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov, sottolineando d'inquadrare queste misure "nel contesto delle elezioni presidenziali americane del 2020" e dunque per ragioni di "politica interna".

