Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2018 12.12 13 settembre 2018 - 12:12

Margarita Simonyan, direttrice di Russia Today e Sputnik - due testate statali russe e filo-Cremlino - ha intervistato "i cittadini russi Aleksandr Petrov e Ruslan Boshirov".

I due sono sospettati da Londra di essere coinvolti nell'avvelenamento dell'ex spia doppiogiochista Serghiei Skripal e di sua figlia Yulia a Salisbury. Lo riporta lo stesso giornale on line Sputnik.

L'intervista non è stata ancora pubblicata, ma Simonyan dice di essere sicura di aver parlato con i due accusati dalla Gran Bretagna e sottolinea che Petrov e Boshirov non hanno passaporti per l'espatrio.

Neuer Inhalt Horizontal Line