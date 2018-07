Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 luglio 2018 17.10 05 luglio 2018 - 17:10

Pareri contrastanti nella consultazione sul progetto governativo di rendere più severe le norme per attività sportive a rischio, come escursioni in alta montagna, rafting o bungee jumping.

Organizzazioni coinvolte piuttosto favorevoli, partiti divisi: ci sono pareri contrastanti nella consultazione sul progetto governativo di rendere più severe le norme per attività sportive a rischio, come escursioni in alta montagna, rafting o bungee jumping.

La revisione totale dell'ordinanza sulle attività a rischio, posta in consultazione dal Consiglio federale il 28 marzo fino ad oggi, mira a incrementare la sicurezza dei partecipanti e la professionalità degli offerenti. In particolare prevede che per le attività svolte a titolo professionale d'ora in poi sia richiesta un'autorizzazione fin dal primo franco di giro d'affari e non più da 2300 franchi all'anno come finora.

Nelle loro risposte i gruppi professionali coinvolti in queste attività - alpinismo, escursioni in alta montagna, gite invernali sopra il limite dei boschi, arrampicate, canyoning, rafting, bungee jumping - approvano in generale le proposte del governo. Molto più divise si mostrano invece le formazioni politiche.

Per il Partito socialista la Svizzera in quanto paese turistico ha un interesse vitale a proteggere i clienti da offerte poco serie, e le modifiche proposte contribuiscono ad aumentare la sicurezza e la protezione dei consumatori.

Una considerazione condivisa anche dal PLR, che si mostra però scettico riguardo alle molte nuove regolamentazioni e all'"eccessiva" elencazione di attività che richiedono un'autorizzazione. A suo avviso la bozza di ordinanza va dunque riveduta in diversi punti.

L'Unione democratica di centro (UDC) respinge invece l'insieme delle proposte, ravvisando "un caso classico di regolamentazione eccessiva", con una moltitudine di modifiche.

Dal canto suo il Governo grigionese si dice contrario all'inasprimento dell'obbligo di autorizzazione per chi offre escursioni con le racchette da neve, non ravvisando particolari problemi sotto il profilo della sicurezza.

L'Ufficio prevenzione infortuni (upi) vorrebbe invece aggiungere alla lista delle attività sottoposte ad autorizzazione anche l'immersione: in media 150 sommozzatori si feriscono e quattro perdono la vita ogni anno in Svizzera.

Bene accolta da tutti è la proposta che le guide provenienti da un paese dell'UE o dell'AELS debbano ormai ottenere un'autorizzazione sin dal primo giorno di attività in Svizzera. Ne sono attualmente dispensate se l'attività dura meno di dieci giorni all'anno.

Neuer Inhalt Horizontal Line