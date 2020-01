Noleggiare è il nuovo trend tra gli appassionati di sport invernali: ormai meno della metà degli sci viene acquistata, e anche per altre attrezzature e perfino per l'abbigliamento la tendenza è al rialzo.

Stando a un sondaggio rappresentativo condotto in dicembre dall'istituto di ricerche di mercato GfK su mandato dell'Associazione dei fornitori, importatori e agenti svizzeri di articoli sportivi (SPAF) e dell'Associazione dei commercianti di articoli sportivi Svizzera (ASMAS), negli ultimi anni la quota di noleggio è salita del 4% annuo.

Per il presidente dell'ASMAS Peter Bruggmann i vantaggi per gli sportivi sono principalmente due: "da un lato possono provare materiale diverso e nuovi modelli, dall'altro il noleggio rappresenta un vantaggio finanziario, soprattutto per le famiglie con bambini".

In crescita anche la quota di pezzi di abbigliamento quali pantaloni da sci, giacche, guanti, berretti e scarpe. "Soprattutto tra i turisti stranieri che non praticano spesso sport invernali si tratta di un'opzione molto richiesta", aggiunge il vicepresidente della SPAF René Ritter.

Nell'ambito del sondaggio agli interrogati è stato pure chiesto quali sport essi pratichino nella stagione fredda: il 68% ha indicato lo slittino, il 60% l'escursionismo invernale/racchette da neve, il 54% il pattinaggio e il 48% lo sci. Intanto anche lo sci di fondo sta tornando sempre più in voga.

Neuer Inhalt Horizontal Line