Spotify, il colosso della musica in streaming, vuole entrare in Borsa (foto d'archivio).

Spotify scalda i motori per lo sbarco in Borsa. Il colosso della musica in streaming deposita alla Sec la documentazione per la quotazione al New York Stock Exchange con il ticker SPOT, in quella che è una delle ipo più attese.

Spotify sul mercato privato vale infatti fra i 17 e i 20 miliardi di dollari, e con lo sbarco in Borsa punta a raccogliere un miliardo di dollari.

La società sceglie una quotazione 'diretta', ovvero senza il tradizionale processo che accompagna le initial public offering (ipo), incluso il road show e la successiva determinazione del prezzo. Spotify con la quotazione diretta quoterà i sui titoli al Nyse nel giorno prefissato con il prezzo di apertura determinato dall'andamento degli ordini di acquisto e vendita. Si tratta di una mossa inusuale da parte di una società che aspira a quotarsi: Spotify ha depositato la cosiddetta documentazione F-1 che contiene informazioni finanziarie di più anni e con la quale potrebbe sbarcare in Borsa già nella settimana del 26 marzo. Una quotazione diretta consente a Spotify anche di risparmiare milioni di dollari in commissioni alla banche advisor, considerato che Snapchat ha versato 100 milioni di dollari per la sua ipo.

Dal prospetto emerge che i ricavi nel 2017 sono saliti a 4,1 miliardi di euro, il 39% in più rispetto all'anno precedente. In forte aumento anche le perdite: 1,24 miliardi di euro lo scorso anno a fronte di un rosso di 539 milioni nel 2016 e di 230 milioni nel 2015. Spotify alla fine di dicembre conta su 159 milioni di utenti mensili attivi e 71 milioni di abbonati. Numeri che la rendono leader mondiale della musica, con quasi il doppio di abbonati rispetto ad Apple Music, al secondo posto.

Nell'annunciare la presentazione dei documenti Spotify precisa comunque di aver concesso dei certificati-azioni per i suoi fondatori Daniel Ek e Martin Lorentzon, concedendo loro 41,7 milioni di azioni, ovvero circa il 23,8% dell'azienda.

