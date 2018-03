Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 febbraio 2018 15.27 16 febbraio 2018 - 15:27

Nuovo dramma famigliare a Spreitenbach, nel canton Argovia. Due coniugi di 77 e 55 anni e un bimbo di 4 anni della stessa "cerchia famigliare" sono stati ritrovati morti la scorsa notte in un appartamento.

In base ai primi accertamenti si tratterebbe di un delitto "provocato da una delle persone decedute", ha reso noto la polizia. Le forze dell'ordine si sono recate poco dopo la mezzanotte nell'appartamento, situato sulla Glatterweg, in seguito a una segnalazione arrivata da una persona che non riusciva a rintracciare i famigliari.

Gli agenti hanno dovuto farsi aprire la porta da una ditta specializzata e una volta entrati hanno trovato i tre corpi senza vita. La situazione all'interno dell'appartamento ha fatto subito pensare ad un delitto violento. Sul posto è stata trovata un'arma da fuoco, ha precisato la polizia, che per il momento non fornisce altri particolari, in particolare sul grado di parentela fra i due coniugi e il bimbo.

Secondo la testimonianza di una coppia di vicini raccolta da alcuni media, il bimbo morto era il nipotino della 55enne ed avrebbe festeggiato proprio oggi il suo quarto compleanno. Ad allarmare le forze dell'ordine sarebbe stata la mamma del bambino, che non riusciva a contattare la propria madre a cui aveva affidato il figlio.

Spreitenbach è un comune di 12'000 abitanti che confina con il canton Zurigo ed è conosciuto in particolare per i suoi centri commerciali. L'appartamento dove si è consumato il dramma si trova in un palazzo di più di dieci piani tipico per questa zona.

