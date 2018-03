Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 febbraio 2018 15.05 20 febbraio 2018 - 15:05

Ha ucciso moglie e nipotino di 4 anni ed è quindi morto per cause ancora misteriose: i risultati delle autopsie sui tre corpi senza vita ritrovati nelle prime ore di venerdì scorso in un appartamento di Spreitenbach (AG), confermano la pista del dramma famigliare.

Il bimbo di 4 anni è morto per le ferite provocate da una pistola e da un coltello da cucina, ha reso noto oggi la Procura di Baden. La donna di 55 anni è stata uccisa con l'arma da fuoco, mentre le cause della morte del 77enne non sono ancora state chiarite con certezza.

Sul corpo del presunto autore del delitto non sono state trovate ferite esterne. Stando alla nota, l'ipotesi più probabile è che il decesso del 77enne sia stato causato da un "fattore interno".

Gli inquirenti precisano inoltre che il 77enne era un cittadino svizzero, mentre la moglie e il nipotino erano entrambi cittadini peruviani. L'arma del delitto non era una pistola dell'esercito, precisano gli inquirenti. All'interno dell'appartamento è stato inoltre sequestrato un coltello da cucina utilizzato contro il bambino.

I corpi senza vita dei due coniugi e del nipotino sono stati ritrovati dalla polizia che è andata a controllare l'appartamento, poco dopo la mezzanotte di venerdì scorso, in seguito alla segnalazione di una persona che non riusciva a rintracciare i famigliari.

Secondo la testimonianza di una coppia di vicini raccolta da alcuni media, ad allarmare le forze dell'ordine sarebbe stata la mamma del bambino. La donna avrebbe affidato il bimbo alla madre e al patrigno per poter preparare la festa di compleanno del piccolo, che proprio venerdì faceva quattro anni.

Il luogo del dramma è un appartamento in un palazzo di più di dieci piani a Spreitenbach, comune di 12'000 abitanti che confina con il canton Zurigo ed è conosciuto in particolare per i suoi centri commerciali.

