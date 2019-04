Le autorità dello Sri Lanka hanno annunciato un nuovo coprifuoco dalle 20.00 locali (le 16.30 in Svizzera) fino alle 4.00 di domani, all'indomani dell'ondata di attentati che ha causato almeno 290 morti e 500 feriti nel paese asiatico.

Già ieri era stato imposto un coprifuoco di 12 ore, fino alle 6:00 locali di questa mattina.

La polizia dello Sri Lanka ha intanto trovato 87 detonatori vicino alla principale stazione di autobus di Colombo, hanno annunciato le forze dell'ordine.

C'è stata inoltre una nuova esplosione, avvenuta in un furgone vicino ad una chiesa a Colombo mentre gli artificieri stavano disinnescando l'ordigno. Nessuno sarebbe rimasto ferito. Tuttavia, si è creato il panico tra la gente che si trovava nelle vicinanze. In un video pubblicato dall'inviato del giornale britannico Guardian si vedono persone che scappano e urlano terrorizzate per la nuova esplosione.

