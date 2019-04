Berna sconsiglia viaggi in Sri Lanka

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sconsiglia di recarsi nello Sri Lanka in seguito agli attentati perpetrati il giorno di Pasqua, che hanno provocato oltre 250 morti e 500 feriti. Da parte sua, Hotelplan ha annullato i viaggi verso lo Stato asiatico.

"La situazione della sicurezza è poco chiara e la sua evoluzione incerta", si legge sul sito del DFAE nella pagina dedicata ai consigli di viaggio, aggiornata oggi. Fino al chiarimento "si sconsigliano i viaggi turistici e tutti gli altri viaggi non urgenti a destinazione dello Sri Lanka", aggiunge il Dipartimento.

Di fronte a questa situazione, l'operatore turistico Hotelplan ha indicato che annulla immediatamente tutti i viaggi previsti verso l'isola fino al 31 maggio compreso. Non viene inoltre effettuata nessuna prenotazione verso questa destinazione, fino a nuovo avviso.

I 24 clienti attualmente in Sri Lanka verranno contattati e avranno la possibilità di tornare in Svizzera, se lo desiderano, precisa Hotelplan, aggiungendo che segue la situazione in permanenza.

Due svizzeri sono morti negli attacchi oltre a una coppia di tamil che viveva a Berna. Gli attentati sono stati rivendicati dal gruppo Stato Islamico (Isis).

Neuer Inhalt Horizontal Line