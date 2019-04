Lo Sri Lanka rivede clamorosamente al ribasso il bilancio dei morti degli attentati di Pasqua: le vittime sarebbero "circa 253", e non almeno 359, come era stato annunciato in precedenza. Oltre 100 in meno quindi.

A fornire i nuovi dati è stato il ministro della Salute che ha parlato di un errore nel calcolo dei morti. Lo riferisce la BBC.

