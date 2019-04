Due cittadini svizzeri, di cui uno con la doppia nazionalità, hanno perso la vita in una delle stragi avvenute a Pasqua in Sri Lanka. Lo indica in una nota in serata il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Anche un terzo membro della famiglia, di doppia nazionalità straniera, è morto in uno degli attentati. Il DFAE è attualmente in contatto con la famiglia, assicurando un sostegno nell'ambito della protezione consolare.

L'Ambasciata elvetica a Colombo sta inoltre prestando assistenza a una famiglia residente nella Confederazione. I genitori, entrambi originari dello Sri Lanka, hanno perso la vita.

