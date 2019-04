In seguito agli attentati la Fedpol ha inviato due agenti nello Sri Lanka.

L'Ufficio federale di polizia (Fedpol), in seguito agli attentati terroristici che hanno provocato 290 morti in Sri Lanka, ha inviato due agenti nel Paese insulare. Aiuteranno l'ambasciata nell'identificazione e nel rimpatrio delle vittime elvetiche.

Questa procedura è già stata utilizzata in passato ed è ormai divenuta standard in caso di vittime svizzere in attentati all'estero, ha spiegato oggi all'agenzia Keystone-ATS Cathy Maret, responsabile della comunicazione della Fedpol, confermando informazioni apparse sul "SonntagsBlick".

Il loro compito sarà anche quello di facilitare lo scambio di informazioni con le autorità dello Sri Lanka. In particolare quando la situazione è confusa, conviene recarsi direttamente sul posto, ha detto ancora Maret. Lo stesso era stato fatto in occasione degli attacchi a Nizza e Parigi.

Gli elvetici coinvolti negli attentati avvenuti la domenica di Pasqua hanno ricevuto protezione consolare ma l'identificazione formale delle vittime non è ancora terminata.

Neuer Inhalt Horizontal Line