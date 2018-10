Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

09 ottobre 2018 - 18:08

La SSR sopprimerà circa 200 posti di lavoro a tempo pieno entro quattro anni, di cui 43,2 alla RSI.

Lo ha reso noto oggi la stessa azienda radiotelevisiva, precisando così il piano di risparmio approvato in giugno dal Consiglio di amministrazione su proposta della Direzione generale. In un primo tempo si era parlato di un taglio di 250 impieghi a livello nazionale.

Stando al sito internet della RSI, che fornisce la cifra che la riguarda, per l'attuazione delle misure "sarà predominante la fluttuazione naturale (blocco assunzioni per posti vacanti)" e non si prevedono "in linea di massima licenziamenti". Una procedura di consultazione è stata aperta, durante la quale "il personale potrà suggerire come ridurre l'impatto della riforma".

Alla Radiotelevisione della Svizzera romanda RTS verranno soppressi 41,4 posti equivalenti a tempo pieno entro il 2022. Stando al sito della RTS, il taglio avverrà tramite fluttuazioni naturali, pensionamenti anticipati e riduzioni del tempo di lavoro, "ma vi saranno anche diversi licenziamenti". Un piano sociale sarà approntato per le persone interessate dalla misura.

Per quanto riguarda la radiotelevisione svizzerotedesca SRF, il portavoce Edi Estermann ha indicato all'agenzia Keystone-ATS che i posti di lavoro soppressi saranno 47. Altri 24 impieghi verranno cancellati nella società di produzione affiliata TPC AG e 36 presso la Direzione generale. Dal canto loro, la radiotelevisione romancia RTR e Swissinfo (SWI) non saranno toccati dalla misura a livello di posti di lavoro.

Come annunciato in seguito alla bocciatura dell'iniziativa No Billag da parte del 71,6% dei cittadini svizzeri lo scorso 4 marzo, la SSR lancia a partire dal 2019 un programma di riforme a lungo termine.

Alla SRF i costi saranno ridotti di 20 milioni, alla RTS di 13 milioni, alla RSI di 10 milioni, alla RTR e a SWI di 1 milione ciascuno. Presso la Direzione le spese verranno diminuite di 15 milioni.

