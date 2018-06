Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

28 giugno 2018 14.39

L'alleanza pubblicitaria Admeira, finora detenuta per un terzo ciascuno da SSR, Swisscom e Ringier, sarà ormai controllata, in maniera paritetica, dal gruppo di telecomunicazioni e da quello editoriale.

La Società svizzera di radiotelevisione ha infatti venduto la propria quota per un importo non divulgato. Nonostante la riorganizzazione dell'azionariato, Admeira continuerà "a commercializzare in esclusività l'inventario premium della SSR", si legge in un comunicato del gruppo pubblicitario fondato poco più di due anni fa.

In una propria nota la SSR spiega che "continuerà a far capo ad Admeira per la commercializzazione dei propri spot pubblicitari e delle offerte di sponsorizzazione". La firma del contratto di compravendita - viene aggiunto - è avvenuta il 26 giugno e l'applicazione è prevista in tempi brevi.

