Diffusione e condivisione della musica contemporanea elvetica: è lo scopo di neo.mx3, la nuova piattaforma nazionale audio e video lanciata oggi dalla SSR in concomitanza con la Festa della musica a Ginevra.

Si tratta della prima piattaforma di questo genere a riunire le opere composte, improvvisate e transdisciplinari della musica elvetica contemporanea. Neo.mx3 si rivolge a un vasto pubblico: dagli amanti della musica agli studenti, passando per musicisti, compositori e organizzatori di concerti sia in Svizzera che all'estero, indica la SSR in una nota, precisando che il sito è tradotto nelle quattro lingue del paese.

Obiettivo è favorire lo scambio diretto e la cooperazione fra musicisti ed emittenti della SSR (SRF, RTS, RTR, RSI), organizzatori, festival e scuole universitarie di musica, istituzioni e tutte le persone interessate alla musica contemporanea, sia a livello nazionale che internazionale.

Neo.mx3 si basa su un metodo collaborativo: gli utenti presentano il proprio lavoro su pagine di profilo personali attraverso file audio e video. Gli organizzatori di eventi e festival avranno invece la possibilità di informare su concerti, manifestazioni o richieste di collaborazione e renderli accessibili nel quadro di un calendario nazionale delle manifestazioni.

La SSR mette a disposizione la piattaforma e accompagna gli utenti dal punto di vista redazionale, in particolare pubblicando un blog che darà regolarmente spazio a eventi di musica contemporanea in Svizzera.

Neo.mx3 è la terza piattaforma nazionale della SSR dedicata alla musica. Nel 2006 la SSR ha lanciato mx3, che vanta oggi 115'000 brani di musica svizzera rock, pop e jazz; successivamente nel 2009 ha messo online volksmusik.mx3, dedicata alla musica popolare. Con neo.mx3 si completa ora il quadro e si offre visibilità a tutti i generi musicali rendendoli accessibili al grande pubblico.

Neo.mx3 sarà connessa a swissmusic.ch, il portale di Pro Helvetia e della Fondation Suisa per incoraggiare la creazione svizzera attuale in tutti i generi musicali.

Neuer Inhalt Horizontal Line