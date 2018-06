Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La SSR ridurrà le spese di 100 milioni di franchi, di cui 10 milioni presso la RSI. È quanto deciso ieri dal Consiglio di amministrazione, che ha approvato in grandi linee il piano di risparmio proposto dalla Direzione generale.

È prevista la soppressione di circa 250 posti di lavoro a tempo pieno.

Come annunciato in seguito alla bocciatura dell'iniziativa No Billag da parte del 71,6% dei cittadini svizzeri il 4 marzo, la SSR lancia un programma di riforme a lungo termine, informa un comunicato odierno la Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR).

Dopo consultazione delle parti sociali, il piano di risparmio e d'efficienza sarà esaminato in dettaglio a fine anno dal Consiglio d'amministrazione, in vista della sua attuazione a gennaio 2019.

