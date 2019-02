Il fabbricante turgoviese di materiale ferroviario Stadler Rail ha ottenuto un contratto per la fornitura a Wales & Borders Rail Service di 71 tra tram Citylink e convogli di tipo Flirt. L'ammontare del contratto non è stato precisato.

Concretamente, Stadler Rail dovrà fornire 36 tram Citylink e 35 treni Flirt, la cui entrata in servizio è prevista per il 2023 nella regione di Cardiff.

In una nota odierna dell'azienda di Bussnang si legge che questo ordinativo rafforza la presenza di Stadler Rail in Gran Bretagna. La ditta ha già firmato sette contratti in questo Paese.

Quest'anno entreranno in funzione 58 treni Flirt e 17 convogli Metro a Glasgow. A partire dal 2020, 52 treni Metro circoleranno nella regione di Liverpool.

