Nel primo semestre, il costruttore di treni Stadler Rail ha ha registrato un balzo dei risultati, con vendite per 1,12 miliardi di franchi (+40%), utile operativo (EBIT) di 46,9 milioni (+33%) e utile netto di 27,5 milioni a fronte dei 7,6 milioni di un anno prima.

Anche i libri degli ordinativi non sono mai stati così consistenti, precisa un comunicato odierno dell'azienda dell'ex consigliere nazionale UDC Peter Spuhler. Nella prima metà dell'anno l'entrata di ordinazioni era pari a un valore di circa 2,3 miliardi di franchi, ossia 1,5 miliardi in più rispetto allo stesso semestre dell'anno scorso. Le commesse in portafoglio di fine giugno hanno così raggiunto un nuovo massimo di 14,4 miliardi di franchi.

Per la seconda metà dell'esercizio Stadler prevede che la situazione economica rimanga difficile e il possibile apprezzamento del franco sarà una sfida. Per quanto riguarda le prospettive per l'anno in corso, il gruppo mantiene i precedenti obiettivi: un fatturato netto di 3,5 miliardi di franchi e un margine EBIT del 7% (a tassi di cambio costanti).

Neuer Inhalt Horizontal Line