Nuova commessa in Texas per il costruttore ferroviario turgoviese Stadler (foto d'archivio)

Nuova commessa per Stadler negli Stati Uniti: il costruttore ferroviario turgoviese fornirà otto treni Flirt alla compagnia Dallas Rapid Transit (Dart), in Texas, per un importo di 119 milioni di dollari.

La messa in servizio dei convogli, a propulsione diesel e elettrica, è prevista per la fine del 2022, indica un comunicato odierno della società. Il contratto prevede anche la progettazione di un deposito.

I treni, di una lunghezza totale di 97 metri, offrono capacità per 465 passeggeri (240 posti a sedere e 225 posti in piedi). Sono dotati di un sistema di sorveglianza completo e di un dispositivo di conteggio dei viaggiatori in tempo reale.

Si tratta della quarta commessa assegnata a Stadler, di recente quotata alla borsa svizzera, in Texas. "Questi treni all'avanguardia devono soddisfare i più alti requisiti della rete Dart", ha commentato il direttore generale di Stadler US Inc. Martin Ritter, citato nel comunicato.

