Via libera al nuovo treno ad alta velocità Giruno, prodotto da Stadler Rail, che dopo centinaia di test è stato autorizzato a trasportare passeggeri sulla rete ferroviaria svizzera dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Le FFS, annuncia oggi Stadler Rail, prevedono di mettere gradualmente in funzione il treno Giruno, del tipo Smile, a partire dalla prossima estate. Il treno, secondo la licenza di esercizio, è autorizzato a viaggiare fino a 200 km/h, ma tecnicamente potrebbe aumentare la velocità fino a 250 km/h.

Le FFS hanno ordinato il treno ad alta velocità cinque anni fa per rispondere alla prevista crescita della domanda di trasporto sulla nuova trasversale alpina nord-sud. Il treno è stato presentato per la prima volta al pubblico nel 2016 e da aprile 2017 sono state effettuate diverse centinaia di prove nei paesi in cui è chiamato ad operare, ossia Svizzera, Italia, Germania e Austria.

La galleria di base del San Gottardo è operativa dalla fine del 2016 e la Galleria di base del Ceneri dovrebbe completare la linea alpina entro la fine del 2020. Le FFS hanno ordinato 29 unità a Stadler, con un'opzione per 92 convogli supplementari. Stadler Rail ha annunciato che intende quotarsi in borsa. Lo sbarco sui mercati azionari è previsto per il 14 aprile.

