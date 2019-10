Nuovo contratto per Stadler Rail: l'impresa turgoviese fornirà undici tram alla città di Augusta, in Germania. La commessa, che comprende anche i lavori di manutenzione dei convogli per una durata di 16 anni, ammonta a 57 milioni di euro (61,8 milioni di franchi).

È la prima volta che in Germania l'ordine di nuovi tram è accompagnato anche dall'opzione manutenzione, precisa Stadler Rail in una nota. Per farlo l'azienda collaborerà con i servizi tecnici della società dei trasporti pubblici di Augusta, che lavoreranno su mandato della società turgoviese.

La rete tranviaria di Augusta, composta di 5 linee, è lunga 45,4 chilometri. Trasporta annualmente oltre 34 milioni di passeggeri.

