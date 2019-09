I convogli sono accessibili anche in carrozzella.

Nuova importante commessa per Stadler Rail: il costruttore ferroviario turgoviese si è aggiudicato l'appalto per la fornitura di un massimo di 50 tram a Bernmobil, l'azienda dei trasporti di Berna.

Il volume della prima parte dell'ordine, che comprende 27 convogli, ammonta a 125 milioni di franchi. I 27 veicoli - di cui 20 bidirezionali - sono di modello Tramlink e sono destinati ad ammodernare la flotta, spiega l'azienda di Bussnang (TG) in un comunicato odierno. I primi tram entreranno in servizio nel 2023. Sino al 2027 l'impresa di trasporto potrà richiedere ulteriori convogli in base all'opzione prevista nell'appalto.

Bernmobil rappresenta il quarto cliente in Svizzera che ha ordinato Tramlink , un tram multiarticolato a pianale ribassato. Lo stesso modello è già stato acquistato da Ferrovie Luganesi (che gestisce la linea Lugano-Ponte Tresa e il futuro tram-treno), da Aargau Verkehr e da Baselland Transport.

Neuer Inhalt Horizontal Line