Questo contenuto è stato pubblicato il 2 marzo 2018 10.29 02 marzo 2018 - 10:29

Stadler Rail, costruttore ferroviario turgoviese, ha sottoposto all'Iran un'offerta di 1,3 miliardi di franchi per la fornitura di 960 treni della metropolitana.

Nella notte l'agenzia di stampa iraniana Irna e il quotidiano economico Financial Tribune avevano diffuso la notizia che l'accordo in merito era già stato sottoscritto, ma la società con sede a Bussnang (TG), contattata dall'ats, ha fatto sapere stamane che non è così. Mancherebbero ancora alcuni dettagli.

Del totale dei convogli, 728 verranno utilizzati a Teheran e 232 a Karaj, città situata a circa 50 chilometri dalla capitale. I primi treni dovrebbero entrare in servizio a fine 2020, stando a un tweet dell'ambasciata svizzera in Iran.

La smentita di Stadler giunge comunque dopo che la missione diplomatica elvetica aveva fatto sapere che il contratto era stato sottoscritto a margine di una riunione della Commissione economica mista irano-svizzera a Teheran. Su di una fotografia figurano, oltre a rappresentanti di Stadler e dell'Organizzazione per lo sviluppo industriale iraniano (IDRO), anche l'ambasciatore elvetico Markus Leitner, la delegata del Consiglio federale agli accordi commerciali Livia Leu, e il viceministro iraniano dell'industria, delle miniere e del commercio, Mansour Moazami.

