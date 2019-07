Stadler Rail ha vinto la gara d'appalto per la fornitura di nuovi tram indetta dall'Azienda Trasporti Milanesi (ATM): il gruppo turgoviese produrrà per la città lombarda 80 mezzi modello Tramlink a pianale ribassato.

Lo indica oggi l'azienda in una nota, precisando che il contratto prevede una prima fornitura di 30 composizioni.

Il bando prevedeva la stipula di un accordo quadro della durata di 6 anni per la fornitura di 80 tram, di cui 50 per il servizio urbano e 30 per quello interurbano, per una base d'asta di 213 milioni di euro. L'ammontare della transazione non è stato reso noto.

