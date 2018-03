Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 aprile 2013 11.26 10 aprile 2013 - 11:26

A causa degli ordinativi in calo dovuti alla crisi economica in Europa e all'apprezzamento del franco, il produttore di treni Stadler Rail - società controllata dall'ex consigliere nazionale UDC Peter Spuhler - ha deciso di tagliare circa 60 posti di lavoro dei 960 del sito di Altenrhein (SG).

In una nota odierna della società - che non ha mai proceduto a riduzioni dell'organico da quando è stata fondata nel 1942, secondo la nota - i posti tagliati riguardano soprattutto impieghi temporanei. Dei 960 posti di lavoro che conta il sito sangallese, 250 sono a termine, precisa l'azienda. Le soppressioni verranno eseguite a tappe nei prossimi tre mesi.

Stadler Rail impiega globalmente 4500 collaboratori. L'80% del capitale azionario è posseduto da Peter Spuhler che ha rilevato l'azienda, all'epoca in difficoltà, nel 1989. Per potersi dedicare a tempo pieno alla società, Spuhler - considerato uno dei maggiorenti del partito - ha rinunciato l'anno scorso al suo mandato in parlamento.

