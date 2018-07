Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Stampa romanda: le redazioni di Tamedia in sciopero (foto d'archivio)

Le redazioni romande del gruppo editoriale zurighese Tamedia osserveranno uno sciopero da questo pomeriggio alle 16 fino a domani a mezzanotte.

I redattori chiedono all'editore di rinunciare ai licenziamenti previsti nel quadro della soppressione della versione cartacea di Le Matin.

Nel comunicato diramato dal sindacato Syndicom e dall'associazione professionale dei giornalisti Impressum, il personale delle redazioni romande di Tamedia dichiara di essere indignato per l'annuncio della soppressione della versione fisica del quotidiano, nonché dei licenziamenti notificati dall'editore "mentre i partner erano impegnati in una procedura davanti all'ufficio vodese di conciliazione e di arbitraggio in materia di conflitti collettivi di lavoro".

I giornalisti esprimono anche indignazione per il rifiuto opposto da Tamedia alle loro proposte volte a limitare gli effetti dei provvedimenti presi. Alla scadenza, oggi, dell'ultimatum rivolto all'editore mercoledì scorso, le redazioni romande hanno deciso - "nella proporzione dell'88% dei voti espressi" - di osservare uno sciopero fino a domani sera.

Chiedono al gruppo editoriale di impegnarsi "seriamente" e "senza escludere soluzioni" - compreso il rilevamento di Le Matin - "in un processo suscettibile di salvaguardare la diversità della stampa romanda". L'editore deve inoltre proporre alle persone colpite la revoca dei licenziamenti notificati dallo scorso mese di giugno.

