Questo contenuto è stato pubblicato il 4 luglio 2018 9.15 04 luglio 2018 - 09:15

Le Matin, uno dei quotidiani di Tamedia uscito in versione ridotta a causa dello sciopero delle redazioni romande.

Le pubblicazioni romande dell'editore Tamedia sono uscite questa mattina in versione ridotta. Le redazioni di "24 heures", "La Tribune de Genève", "Le Matin" e "Le Matin Dimanche" - ma non "20 minutes" - sono in sciopero da ieri pomeriggio.

L'edizione di "Le Matin" si compone oggi di ventiquattro pagine, ovvero una ventina in meno rispetto al solito. In particolare mancano l'editoriale e la doppia pagina con notizie miste. Una sola pagina è dedicata alle informazioni nazionali e si riallaccia allo sciopero.

"Cari lettori, il giornale che tenete in mano appare oggi in una impaginazione ridotta. Lo sciopero annunciato dalle redazioni ne è la causa", scrivono le direzioni di Tamedia, "La Tribune de Genève" e "24 heures". I quotidiani lemanici contano sedici pagine invece delle ventiquattro abituali. Lo sciopero, iniziato ieri alle 16.00 e che dovrebbe protrarsi fino alla mezzanotte di oggi, è coperto da una notizia di Keystone-ATS.

