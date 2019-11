Oggi è giornata di ballottaggi per il Consiglio degli Stati in sei Cantoni. In Ticino in corsa ci sono il "senatore" uscente del PPD Filippo Lombardi e i consiglieri nazionali Marco Chiesa (UDC), Giovanni Merlini (PLR) e Marina Carobbio (PS).

Dopo il primo turno del 20 ottobre, Lombardi parte in pole position, ma la corsa si annuncia serrata. La rappresentanza ticinese sarà rinnovata almeno al 50%, visto che Fabio Abate (PLR) non si è ripresentato.

Interessante la situazione a Berna, dove la presidente dei Verdi e consigliera nazionale Regula Rytz tenta il colpaccio. Per i due posti disponibili sono in lizza anche l'uscente Hans Stöckli (PS), Werner Salzmann (UDC) e Christa Markwalder (PLR). Cittadini alle urne pure a Zurigo, Zugo, San Gallo e Soletta.

