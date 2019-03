Il Consiglio dell'Ue ha deciso all'unanimità di respingere una proposta di lista presentata dalla Commissione europea di 23 "Paesi terzi ad alto rischio" per il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

In una dichiarazione, il Consiglio spiega di "non poter sostenere l'attuale proposta poiché non è stata istituita in un processo trasparente e resiliente che incentivi attivamente i paesi colpiti ad adottare azioni, rispettando nel contempo il loro diritto ad essere ascoltati".

Tra i Paesi che figuravano nella lista presentata dalla Commissione europea alcune settimane fa, figurano Arabia Saudita, Tunisia, Afghanistan, Iran, Iraq, Panama, Etiopia, Libia, Nigeria, Bahamas e Isole Vergini americane.

La Commissione dovrà ora proporre una nuova bozza di elenco di paesi Terzi ad alto rischio, che tengano in considerazione le preoccupazioni degli Stati membri, si legge in una nota del Consiglio Ue.

