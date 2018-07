Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il vecchio palazzo del municipio è andato in fiamme oggi attorno a mezzogiorno

Un incendio scoppiato oggi verso mezzogiorno nella città vecchia di Steckborn, comune turgoviese in riva al lago di Costanza, ha causato danni per decine di migliaia di franchi e il ferimento di un pompiere.

Dei passanti hanno allarmato i pompieri a causa del fumo proveniente dal "Rathaus", il vecchio palazzo del municipio. I mezzi di soccorso sono intervenuti con un ampio dispiegamento di uomini ed hanno evitato che le fiamme si propagassero ad altri edifici storici.

Le cause dell'incendio non sono ancora chiarite, ha precisato la polizia. Alla fine di dicembre di tre anni fa un altro incendio nel centro storico di Steckborn aveva danneggiando seriamente sei edifici, lasciando una trentina di persone senza casa. Allora la causa era stata identificata in un accumulatore a polimeri di litio da modellismo che era rimasto attaccato al caricatore.

