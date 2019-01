Un bambino è morto nell'incendio scoppiato la scorsa notte in un'abitazione plurifamiliare a Steffisburg (BE).

Giunti rapidamente sul posto, i pompieri sono stati informati che all'interno dell'edificio si trovava ancora un bimbo, ma non sono potuti entrare subito nello stabile per ragioni di sicurezza, precisa la polizia cantonale in una nota.

Il cadavere - non ancora identificato formalmente - è stato estratto dalle macerie solo una volta che i vigili dei fuoco sono riusciti a prendere il controllo delle fiamme. Diverse altre persone hanno potuto abbandonare l'edificio con i propri mezzi. Due abitanti sono stati portati all'ospedale per essere curati, aggiunge la polizia.

I vigili del fuoco sono stati allertati attorno alle 3.30 e sono riusciti a domare l'incendio solo all'alba. Per permettere lo spegnimento del rogo è stato necessario chiudere diverse strade circostanti. La casa non è più abitabile, conclude la polizia.

