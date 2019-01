Diverse persone sono rimaste ferite la scorsa notte nell'incendio di un'abitazione plurifamiliare a Steffisburg, nel canton Berna. Le fiamme sono state domate solo all'alba.

L'allarme è scattato verso le 3.30. I vigili del fuoco hanno preso in carico diversi abitanti dello stabile. Alcuni di loro, feriti, sono stati trasportati all'ospedale, ha indicato stamane la polizia cantonale senza precisare il loro numero e confermando una notizia diffusa da 20 Minuten.

Per ora la polizia non è in grado di fornire dettagli sulle condizioni dei feriti. È stata aperta un'inchiesta per chiarire le cause del rogo.

