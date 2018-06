Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 giugno 2018 21.33 05 giugno 2018 - 21:33

KEYSTONE/AP The Canadian Press/NATHAN DENETTE

Monta la polemica dopo che Donald Trump ha cancellato la visita alla Casa Bianca dei Philadelphia Eagles per l'intenzione della maggioranza dei vincitori del Superbowl di boicottare l'evento.

I giocatori non volevano andare a Washington perché in disaccordo con il tycoon sulla necessità di stare in piedi durante l'inno nazionale.

Oggi Lebron James e Stephen Curry, stelle di Cleveland e Golden State, le due squadre finaliste della Nba di basket, si sono detti certi che nessuna delle due squadre andrà da Trump, a prescindere da chi vincerà.

Neuer Inhalt Horizontal Line