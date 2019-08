Se alla fine davvero la Gran Bretagna uscirà dall'Unione europea senza un accordo, la sterlina rischia di scendere al livello più basso da 34 anni, dopo gli ultimi giorni già molti difficili sui mercati valutari.

A dirlo è un sondaggio compiuto da Bloomberg tra gli analisti, che su questo punto non hanno dubbi. In una settimana, da quando il neo primo ministro Boris Johnson ha fatto capire che il 'no deal' non è un tabù, la moneta britannica ha perso oltre il 3% sul dollaro fino a quota 1,21. Da metà maggio, quando è stato chiaro che il governo di Theresa May avrebbe passato la mano, il calo della divisa britannica è del 7%, uno scivolone notevole sui mercati valutari dove in genere gli scostamenti si misurano in frazioni di punto.

Non siamo ovviamente al panico del 'mercoledì nero' del 1992 quando la sterlina in poche settimane perse il 27% e il Regno unito fu costretto a ritirarsi dal meccanismo di cambio europeo, ma dal referendum che ha avviato la Brexit la moneta di Londra ha perso quasi il 20%.

