Meno soldi a disposizione alla fine del mese per i dipendenti in Svizzera: i salari reali nel 2018 sono diminuiti dello 0,4% rispetto all'anno prima, secondo dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST).

I timidi aumenti nominali sono stati infatti erosi dall'inflazione.

Gli stipendi nominali sono saliti in media dello 0,5%, confermando una tendenza osservata dal 2010, con tassi di crescita che non hanno superato l'1% (ultimi anni: +0,4 nel 2017, +0,7% nel 2016 e +0,4% nel 2015).

In generale le decisioni di adeguamenti salariali per il 2018 sono state prese alla fine del 2017, quando il rincaro per l'anno seguente era stimato al +0,2%. L'inflazione si è poi rivelata assai superiore, pari al +0,9%, secondo i dati UST.

Quella percepita da diversi consumatori rischia però di essere stata anche più elevata, visto che come noto i funzionari di Neuchâtel non comprendono nel loro paniere dei prezzi i premi dell'assicurazione malattia, aumentati in media del 4% nel 2018 per gli adulti e del 5% per i minorenni.

I salari reali medi sono quindi scesi dello 0,4% (+0,5% nominale meno 0,9% inflazione). È il secondo anno consecutivo che si registra una flessione, dopo il -0,1% del 2017.

