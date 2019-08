La manutenzione ordinaria dei 1858,9 chilometri che formano la rete delle strade nazionali elvetiche è costata l'anno scorso 347 milioni di franchi.

Essa comprende il servizio invernale, la pulizia, la cura del verde e degli impianti elettromeccanici, così come la protezione contro i danni.

A provvedere alla manutenzione sono, su incarico della Confederazione, i Cantoni, ricorda in un comunicato odierno l'Ufficio federale delle strade (USTRA). I lavori sono svolti da undici Unità territoriali. La spesa complessiva per il 2018 si divide in una parte conteggiata forfettariamente (242 milioni) e in servizi fatturati a misura (105 milioni).

La voce più consistente dei costi è rappresentata dall'impiantistica (73 milioni), che oltre alle dotazioni tecniche delle gallerie comprende gli oneri energetici. Per risparmiare infatti si punta sempre più su sistemi di illuminazione con tecnologia LED.

Per la pulizia della rete sono invece stati sborsati 51 milioni, di cui quasi la metà per tunnel, carreggiate e aree di sosta. Si tratta di operazioni che prevedono ad esempio il lavaggio di condotte e canali, la pulitura di depuratori di acque reflue stradali nonché interventi sugli argini per rimuovere accumuli di ghiaia o detriti.

Per quanto riguarda la spazzatura, 3300 tonnellate sono state correttamente gettate nei punti predisposti. Tuttavia, è stata raccolta in media una tonnellata di rifiuti selvaggi per chilometro di strada.

Le operazioni invernali, un settore in cui le condizioni meteorologiche influiscono pesantemente, sono costate 41 milioni. Nel 2018 i quantitativi di sale da gettare sulla carreggiata si sono quasi dimezzati, scendendo a circa 30'000 tonnellate. Si è fatto maggiore utilizzo di soluzione salina (salamoia) in termini di prevenzione.

La manutenzione degli spazi verdi, che costeggiano le strade nazionali per una superficie pari a quella di Basilea Città, ha assorbito 32 milioni. Rientrano in queste attività lavori come la potatura di siepi, la tosatura di aiuole e l'eliminazione di piante invasive. Per promuovere la biodiversità, l'USTRA vuole valorizzare fino al 20% delle opere verdi di sua pertinenza, in particolare attraverso il ripristino dei collegamenti fra vari habitat per fauna e flora.

Infine, per il cosiddetto servizio tecnico sono stati investiti 6 milioni. Esso consiste nel controllare le strutture di sicurezza, come sistemi di ritenuta stradale, recinzioni, delineatori di tracciato e segnaletica orizzontale, ma anche nel realizzare barriere paravalanghe o reti paramassi.

