Fatturato in aumento nel primo semestre del 2019 per Straumann: il gruppo basilese specializzato nella produzione di impianti dentali ha registrato un giro d'affari in progressione del 14,5% su base annua, a 780 milioni di franchi.

L'utile netto è salito del 10,2% a 146,5 milioni, mentre il risultato operativo Ebit è passato da un anno all'altro da 169,8 a 179,3 milioni. La performance è leggermente superiore alla media delle proiezioni degli analisti consultati dall'agenzia AWP.

Il management prevede ora una crescita del fatturato compresa tra il 10 e il 15% per l'intero anno. Escludendo gli effetti contabili o eccezionali, la redditività operativa dovrebbe ulteriormente aumentare.

