Questo contenuto è stato pubblicato il 4 luglio 2018 8.34 04 luglio 2018 - 08:34

Il produttore basilese di impianti dentali Straumann rileva il 70% della concorrente spagnola Createch Medical che ancora non deteneva ed estende il suo partenariato con la tedesca Botiss Medical, acquisendone una quota del 30%.

Il prezzo della prima operazione ammonta a 14 milioni di franchi, si legge in un comunicato odierno in cui non viene indicato il valore della seconda transazione.

