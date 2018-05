Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 maggio 2018 10.09 23 maggio 2018 - 10:09

Netflix è il servizio di streaming a pagamento più usato in Svizzera.

Netflix è di gran lunga il servizio di streaming a pagamento più usato in Svizzera. È quanto emerge da un sondaggio dell'istituto per le ricerche di mercato GfK.

Alle spalle della società americana troviamo Swisscom (Video-on-Demand) e, per quanto riguarda la musica, Spotify.

Il 13% circa degli interpellati ha dichiarato di avere sottoscritto un abbonamento a pagamento con Netflix. Per Swisscom e Spotify la quota si situa all'8%, per Apple Music al 6%, mentre per AppleVideo (iTunes) al 5%. Una percentuale significativa di persone usa inoltre Netflix senza pagare, sfruttando i codici di accesso di conoscenti.

Dalla ricerca sono emerse grosse differenze legate alla fascia di età dei clienti. Netflix è particolarmente popolare fra i giovani di meno di 25 anni: il 25% di loro è abbonato a questo servizio, contro il 15% per Spotify e il 14% per Swisscom.

