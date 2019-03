Si è conclusa a Villa Madama la cerimonia di scambio e di firma dei 29 accordi tra Italia e Cina. Un lungo applauso e la stretta di mano tra il premier italiano Giuseppe Conte e il presidente cinese Xi Jinping ha chiuso la cerimonia.

Durante l'incontro è stato firmato il Memorandum per la Belt and Road Initiative, la Nuova Via della Seta. È ora in programma una colazione di lavoro tra i due leader, prima della conclusione della visita di Xi a Roma. Poi, nel primo pomeriggio, ci sarà il trasferimento del presidente cinese in aeroporto, per il volo verso Palermo.

