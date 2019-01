Su dazi passi avanti Usa-Cina, ma borse restano scettiche

Cina e Stati Uniti hanno tenuto a Pechino un ciclo di colloqui sul commercio "estesi, profondi e dettagliati", condividendo rilievi "sui dossier strutturali" e definendo "le basi per risolvere le preoccupazioni reciproche".

La versione cinese del round negoziale del 7-9 gennaio, il primo dalla tregua di 90 giorni sui dazi siglata a dicembre dai presidenti Donald Trump e Xi Jinping, è maturata diverse ore dopo quella americana, nella forma di tre frasi e con l'impegno finale a mantenere "stretti rapporti" per i prossimi passi.

Indicazioni scarne che hanno trasformato l'attesa delle borse per una svolta in scetticismo, visto che un'ipotesi di accordo ancora non c'è: Shanghai ha ceduto lo 0,36%, i listini europei hanno chiuso contrastati e Wall Street è scivolata in negativo.

Non hanno migliorato il sentimento degli investitori le dichiarazioni più circostanziate emerse nella conferenza stampa pomeridiana del ministero del Commercio cinese. I colloqui sono stati "lunghi" e condotti "con serietà da entrambe le parti", ha rilevato il portavoce Gao Feng, assicurando che sono stati fatti "passi in avanti su temi strutturali", come "il trasferimento forzato di tecnologia e la protezione della proprietà intellettuale".

